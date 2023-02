Tientallen omgekomen migranten aan Italiaanse kust gevonden

Bij de ondergang van een boot met migranten voor de zuidkust van Italië zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Italiaanse media spreken van circa veertig lichamen die zijn aangespoeld op een strand of in zee gevonden bij Steccato di Cutro, bijna 500 kilometer ten zuidoosten van Rome. Medewerkers van het plaatselijke havenbedrijf en de politie zoeken naar overlevenden. Er zijn er circa vijftig gered. De boot had vermoedelijk ongeveer 180 mensen uit voornamelijk Afghanistan, Iran en Pakistan aan boord. De oude houten vissersboot is door de ruwe zee gebroken en ten onder gegaan. Volgens lokale media was de boot niet bestand tegen de hoge golven.