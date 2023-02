Verhuurders die te veel huur vragen kunnen boete verwachten

Gemeenten kunnen straks boetes opleggen aan verhuurders die te veel huur vragen voor hun pand, wil het kabinet. Woonminister Hugo de Jonge wil het al bestaande puntenstelsel voor huurwoningen, op basis waarvan de prijs wordt bepaald, uitbreiden en verplichten. Verhuurders die te veel vragen, kunnen een boete van ruim 20.000 euro krijgen. Voor wie nog eens in de fout gaat, geldt een boete van 90.000 euro.

De Jonge wil met de wet Betaalbaar huren een einde maken aan huurprijzen die onredelijk hoog zijn. Huurwoningen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, mogen per maand niet meer kosten dan 1021 euro. Voor woningen met minder voorzieningen wordt dat 808 euro, wat nu al geldt als de zogeheten liberalisatiegrens. Door de maatregel gaan de maandelijkse huurprijzen van ongeveer 300.000 huurwoningen met gemiddeld 190 euro omlaag. Hoeveel een huurwoning mag kosten, wordt bepaald aan hand van het puntenstelsel, ook wel het woningwaarderingsstelsel (WWS) genoemd. Een grotere woning krijgt meer punten en ook voor duurzaamheid, buitenruimte, goed sanitair of goede verwarming worden punten toegekend. Tot en met 145 punten mag een huurbaas 808 euro vragen en tot en met 186 geldt een maximale prijs van 1021 euro. Vanaf 187 punten mag een verhuurder nog meer vragen. Nog niet verplicht Het WWS bestaat nu al, maar is niet verplicht. Ook geldt nu alleen tot 145 punten een maximale huur. Maar meer dan de helft van de woningen met minder dan 145 punten worden toch voor meer geld verhuurd dan mag. Verhuurders kunnen hiertegen bezwaar maken bij de huurcommissie, maar in de praktijk gebeurt dat weinig. Door het systeem te verplichten en pro-actieve handhaving bij de gemeente te leggen, wil De Jonge huurders beter beschermen tegen uitwassen. De inhoud van de wet is maandag openbaar gemaakt en iedereen kan daar tot en met eind maart op reageren. Daarna komt de Raad van State, de belangrijkste adviseur van het kabinet, met een advies over de wet. Vervolgens moeten zowel de Tweede als Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemmen. De Jonge hoopt desondanks dat de wet al vanaf 1 januari 2024 kan ingaan. Voor zittende huurders met een vast contract verandert dan niets, maar nieuwe huurders hoeven dan niet meer te betalen dan de maximumhuurgrens. Ook huurders voor wie het tijdelijke contract afloopt betalen minder als zij een nieuw contract krijgen.