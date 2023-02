‘Pak me dan als je kan’ op autoruit zorgt voor drie aanhoudingen

Twee criminelen en een drugsgebruikende bestuurder zaten in een auto met op de vieze achterruit geschreven: 'Pak me dan als je kan'. Ze reden langs de politie en werden aangehouden. Het klinkt als een slechte mop, maar het gebeurde toch echt afgelopen zondagmiddag in België.

Het wijkteam van Hoboken, een district van Antwerpen, besloot in actie te komen en een auto te controleren nadat ze de in het stof geschreven tekst lazen. De inspecteurs konden deze uitnodiging natuurlijk niet laten schieten.

Er bleken vijf mensen in de auto te zitten. De bestuurder was onder invloed van drugs, een passagier werd gezocht voor diefstal en een derde inzittende had nog een jaar gevangenisstraf openstaan. De drie personen zijn ingerekend door de politie, terwijl de andere twee passagiers verbouwereerd op straat achterbleven. Het is volgens de handhavers niet bekend of de wagen ondertussen door de wasstraat is gegaan.