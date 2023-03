Ooggetuigen over Griekse treinramp: ‘Er heerste paniek en chaos, alles vloog meteen in de brand’

Zeker 36 mensen zijn om het leven gekomen bij de frontale botsing van een goederentrein met een passagierstrein in het noorden van Griekenland. Meer dan zestig slachtoffers liggen in het ziekenhuis, van wie een aantal er zeer ernstig aan toe is.

Vrijwel direct na de botsing vlogen de eerste treinstellen in brand. De temperatuur liep daarbij volgens de brandweer op tot zo'n 1200 graden. Veel lichamen zijn verkoold, wat het identificeren moeilijk maakt.

Passagiers die verderop in de trein zaten, kunnen de ramp wel navertellen. Een man zegt voor de camera van de Griekse zender ERT: “We hoorden een harde knal, het waren tien vreselijke seconden. De wagon kantelde en bleef op zijn kant liggen. Er brak direct paniek uit en alles vloog in de brand. Kabels hingen los; de ramen waren kapot; mensen gilden; mensen zaten bekneld. We moesten twee meter naar beneden springen.”

Twee andere mannen met bebloede kleding en lichte hoofdwonden leggen uit: “We vielen om en er brak brand uit. De man naast mij zag een gat. Zo lukte het ons om uit het wrak te komen.”