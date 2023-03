Toename van aantal coronabesmettingen in Duitsland door carnaval

De feesten met carnaval hebben in het westen van Duitsland geleid tot een toename van het aantal coronagevallen. De gezondheidsautoriteit RKI legt die link omdat in de regio's waar carnaval gevierd werd zo'n 35 procent meer besmettingen zijn dan een week eerder.

Het gemiddelde in heel Duitsland steeg maar met 14 procent. Het grootste gedeelte van die stijging kwam dus voor rekening van de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland.

Ook in Nederland nam het aantal coronabesmettingen de voorbije weken toe, maar het RIVM zei dat het nog onduidelijk is of de carnavalsperiode daar een rol in heeft gespeeld.