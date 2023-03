Drie weken na aardbeving nog steeds dieren levend teruggevonden

Meer dan drie weken na de dodelijke aardbeving in Turkije vindt het dierenreddingsteam van Humane Society International (HSI) nog steeds levende dieren in verlaten appartementen, beschadigde gebouwen of op straat. De internationale organisatie die de humane behandeling van dieren nastreeft, schat dat inmiddels meer dan 1500 dieren medische zorg hebben ontvangen in één van de drie voornaamste veterinaire veldklinieken in de stad Antakaya. Deze klinieken zijn opgezet door lokale dierenartsen en groepen, meldde de internationale organisatie op zijn website. De meeste dieren die naar de klinieken worden gebracht, hebben snijwonden, kneuzingen, geïnfecteerde wonden of ogen en zijn in shock. "Het is opmerkelijk dat ons team na meer dan drie weken sinds de eerste aardbeving nog steeds dieren in leven vindt, maar ze hebben dringend hulp nodig", vertelt Kelly Donithan. Zij leidt het redden van dieren in rampsituaties en de plaatselijke inzet van HSI. Ze verwacht dat het aantal dode dieren in het hele land waarschijnlijk in de tienduizenden zal lopen.