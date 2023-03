D66-leider Kaag wil ‘perverse algoritmes’ verbieden

In de strijd tegen seksisme tegen vrouwen pleit D66-leider Sigrid Kaag voor een verbod op "perverse algoritmes die opruiende, haatzaaiende of illegale berichten een megafoon geven". Volgens Kaag kan de samenleving het zich niet veroorloven om een "giftig klimaat van seksisme te laten bestaan", zei ze op een D66-bijeenkomst in Amsterdam.

Als deel van de oplossing kijkt Kaag naar de grote sociale platforms, waar vrouwen en minderheden "aangeschoten wild" zijn. "De winsten zijn voor de techreuzen, de kosten voor de maatschappij", zei ze op de bijeenkomst in aanloop naar Internationale Vrouwendag. Kaag wil die perverse algoritmes verbieden "want deze online-sentimenten vinden altijd hun weg naar het echte leven. Daarmee vormen ze een bedreiging voor onze samenleving."

Volgens Kaag verlamt seksisme de democratie en brengt het de vooruitgang van Nederland in gevaar. De bewindsvrouw vroeg aandacht voor de nog immer achtergestelde positie van vrouwen. Zij kunnen nog altijd niet rekenen op gelijke behandeling en de gevolgen daarvan zijn groot, benadrukte Kaag.

"Vrouwen zouden nooit een aarzeling mogen voelen om een stap naar voren te zetten. Dat die aarzeling er steeds vaker wél is, dát is het probleem. Dat is niet alleen slecht voor vrouwen zelf, het is ook schadelijk voor ons land. Onze democratie werkt niet goed als niet iedereen mee kan doen."