President Xi: VS leiden westerse onderdrukking van China

De westerse wereld met de Verenigde Staten voorop heeft China in de afgelopen jaren geblokkeerd, beperkt en onderdrukt. Dat zei de Chinese president Xi Jinping maandagavond volgens persbureau Xinhua op de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres.

Xi liet daarbij weten dat de acties van het Westen hebben gezorgd voor "ongekend heftige uitdagingen voor de ontwikkeling van China" in een tijd waarin het land ook al kampte met herhaalde uitbraken van het coronavirus en economisch zwaar weer. Hij herhaalde de boodschap van premier Li Keqiang op dezelfde bijeenkomst afgelopen weekend, dat China moet inzetten op innovatie zodat het land technologisch zelfvoorzienend kan worden.

De president was voor zijn doen vrij uitgesproken: in de meeste van zijn toespraken refereert hij alleen aan "bepaalde landen" die China tegenwerken, zonder de VS of zelfs het Westen daarbij specifiek te omschrijven.