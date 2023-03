In slechts 14 landen hebben mannen en vrouwen gelijke rechten

Gelijke rechten voor man en vrouw de normaalste zaak van de wereld? In Nederland misschien, maar in héél veel andere landen niet. Sterker nog, in slechts veertien landen op de wereld hebben vrouwen even veel rechten als mannen.

In België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zweden, Duitsland en gelukkig ook Nederland zijn mannen en vrouwen voor de wet gelijk. Duitsland en Nederland zijn nieuwkomers op de lijst van de Wereldbank. Beide landen hadden eerder nog officieel een langer ouderschapsverlof voor vrouwen dan voor mannen. Dat is nu juridisch gelijk getrokken.

99 landen scoren een percentage van 80 procent of hoger. Dat is iets meer dan de 94 landen die in 2021 deze score haalden. Saoedi-Arabië dat twee jaar geleden nog onderaan stond heeft nieuwe wetten ingevoerd die het leven van vrouwen er een beetje beter maken. Het land staat nu 136ste met 71,3 procent. Onderaan de lijst staan de Palestijnse gebieden met 26,3 procent, gevolgd door Jemen (26,9 procent), Soedan (29,4 procent) en Qatar (29,4 procent).

De Verenigde Staten scoren met 91,3 procent niet zo goed als je zou denken. Landen als Peru en Albanië hebben de vrouwenrechten beter geregeld. De VS verloor punten door een gebrek aan wetten die gelijke betaling en gelijke pensioenen garanderen en het land is al lang berucht om de ongelijke rechten rond ouderschapsverlof.