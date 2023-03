Bij een schietpartij in een gebouw van de Jehova's Getuigen in de Noord-Duitse stad Hamburg zijn veel doden gevallen. Volgens Duitse media gaat het om zeker zes slachtoffers. Daarnaast zouden er ook veel gewonden zijn. Het bloedbad was in het Noord-Hamburgse stadsdeel Alsterdorf. Volgens informatie van BILD kwamen zeven mensen om het leven en raakten minstens acht anderen gewond. De politie sprak over een groot incident.