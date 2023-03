Paus wil Oekraïne en Rusland bezoeken

Paus Franciscus is bereid naar Oekraïne af te reizen, maar alleen als hij ook een trip naar Moskou kan maken. "Ik zal naar beide plaatsen gaan of naar geen van beide", zei het hoofd van de katholieke kerk zaterdag in een interview met de Argentijnse krant La Nacion.

Volgens de kerkvorst kan de oorlog tussen beide landen alleen worden beëindigd met een dialoog of concrete vredesinitiatieven. Het Vaticaan wil al langere tijd een bemiddelende rol spelen in het conflict en Franciscus sprak tegen La Nacion over het "verlangen om de vrede te dienen". De paus wilde afgelopen zomer al afreizen naar beide landen. Ook toen zei hij zowel Kyiv als Moskou te willen bezoeken.

In het interview gaf Franciscus aan dat hij de Russische leiders had gevraagd of hij op de tweede dag na de Russische invasie in Oekraïne naar Moskou mocht komen. Volgens hem werd zijn verzoek destijds door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov met dankzegging afgewezen.

De paus liet opnieuw weten geraakt te zijn door de oorlog. "De oorlog doet me pijn, dat is wat ik wil zeggen. De oorlog doet me pijn."