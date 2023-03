Pence: Trump heeft mijn gezin in gevaar gebracht

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence heeft zaterdagavond stevig uitgehaald naar zijn voormalige bondgenoot Donald Trump. Pence zei op een jaarlijks diner met journalisten dat de geschiedenis Trump "verantwoordelijk zal houden" voor wat er gebeurd is tijdens de Capitoolbestorming op 6 januari 2021.

"President Trump zat fout", zei Pence in een toespraak over die dag. Trump sprak toen een menigte woedende volgelingen toe en wilde dat Pence als voorzitter van de Senaat een stokje zou steken voor de verkiezingswinst van Joe Biden. "Ik had het recht niet de verkiezingsuitslag terug te draaien. Zijn roekeloze woorden hebben mijn familie en iedereen in het Capitool die dag in gevaar gebracht."

Trump heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen al bekendgemaakt, maar in Washington wordt gefluisterd dat Pence ook een gooi zal doen. Hij neemt met dit soort uitspraken afstand van Trump. Omdat het diner waar Pence zaterdag sprak normaal gesproken vooral een licht evenement met humor is, begon hij zijn toespraak met een grap: "Ik zal de Republikeinse kandidaat van harte en onvoorwaardelijk steunen... als ik het ben."