Honderden doden aan beide kanten bij Bachmoet in laatste 24 uur

Zowel het Russische als het Oekraïense leger heeft de afgelopen 24 uur zware verliezen geleden in de omgeving van Bachmoet. Beide kanten zeggen dat de tegenstander honderden manschappen heeft verloren in de strijd.

Volgens Kyiv hebben de Russen 221 soldaten verloren bij Bachmoet en zijn er nog eens 300 gewond geraakt. Rusland meldt juist dat 210 Oekraïners zijn omgekomen in de regio Donetsk. Moskou specificeerde niet waar in Donetsk, maar de hevigste gevechten vinden al maanden plaats bij Bachmoet.

Die stad, grotendeels omsingeld door de Russen, is momenteel in twee delen gescheiden, met de rivier Bachmoetka als frontlijn. Het westelijke deel is nog in handen van Oekraïne, maar het oostelijke deel is veroverd door het Russische leger.