De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct terug. Dat heeft de NOS-directie in goed onderling overleg met de leden van de hoofdredactie besloten, meldt de omroep in een persbericht.

Op korte termijn wordt een interim-hoofdredacteur aangesteld, die aanblijft totdat een nieuwe hoofdredacteur is geworven. Daarna wordt een nieuwe hoofdredactie samengesteld.