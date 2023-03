Chinese premier wil meer samenwerking met VS

Li Qiang, de nieuwe premier van China, roept op tot meer samenwerking tussen zijn land en de Verenigde Staten. Dat deed hij op de laatste dag van het Nationaal Volkscongres van de Communistische Partij in Beijing.

De twee grootste economieën ter wereld zijn economisch nauw met elkaar verbonden, zei de nieuwe premier tijdens zijn eerste persconferentie. "China en de VS kunnen en moeten samenwerken", aldus Li. "Insluiting en onderdrukking zijn in niemands belang", voegde hij eraan toe, waarmee hij de beschuldigingen van president Xi Jinping herhaalde dat de VS de opkomst van China willen voorkomen door middel van insluiting en isolatie.

De banden tussen China en de VS zijn de afgelopen maanden op de proef gesteld door het neerhalen van een vermeende Chinese spionageballon in het Amerikaanse luchtruim.

Afgelopen zaterdag is Li, een bondgenoot van Xi, benoemd tot premier en hoofd van de Staatsraad. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het land en voor het macro-economische beleid.