Dakloze Amsterdammer dood door de storm

Het heeft bijna geen aandacht gehad dat er gisteren een dode is gevallen door de storm. Dat is geen toeval: de dode was een dakloze. Het fatale ongeluk vond plaats in Amsterdam-Noord. Er viel een boom op het tentje waarin hij schuilde.

Het KNMI waarschuwde gistermiddag met code geel al voor de zware windstoten, die snelheden tot boven de 100 kilometer per uur konden halen.

"Op sommige weerstations werden zelfs windstoten van ruim 100 kilometer per uur gemeten", zegt Leander de Wit van Buienradar. "Vlissingen staat op de eerste plek met 107 kilometer per uur."