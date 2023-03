Duizenden Oekraïense soldaten krijgen training superwapen ‘Leo II’: “Hun motivatie is fenomenaal”

Veel van de 30.000 Oekraïense soldaten die door het Westen worden opgeleid, zijn in het Noord-Duitse 'Tiefebene' op de schietbaan te vinden. Hier trainen soldaten al meer dan honderd jaar met gepantserde gevechtsvoertuigen op rupsbanden op het vlakke land.

De commando's op de 'Leo II', de moderne Duitse supertank met infraroodnachtkijkers, klinken in het Russisch. “Afgelopen jaar hebben we al 1100 soldaten opgeleid. Dit jaar worden het er 9000”, vertelt luitenant-generaal Andreas Marlow. De vierkoppige tankbemanning naast hem lijkt vermoeid, maar tot op het bot gemotiveerd: “Wij komen uit Bachmoet. Ik ben een vertegenwoordiger van het volk. Wij zijn allemaal patriotten. In de oorlog verdedigen we ons vaderland, want wij zijn nakomelingen van de Kozakken”, zegt een Oekraïense soldaat tegen De Telegraaf.

De meeste soldaten die hier trainen, stonden niet lang geleden nog voor de klas of werkten als boer op het land. Ze hebben afgelopen jaar de knop omgezet en willen niet over angst praten. “Mijn vaderland wordt bedreigd. Of ik bang ben, doet niet ter zake.”

“Dit is een bijzondere werkverhouding. Kameraadschap. Dit laat ons niet koud. Zij gaan terug naar een oorlog. Sommigen sterven daar, of raken gewond. Dat is niet fraai, niemand vindt dat leuk”, zegt brigadegeneraal Björn Schulz. Hij prijst de motivatie en dapperheid van zijn trainees.

“Wij oefenen met Leopard- en Marder-tanks, Patriot- en Iris-T-luchtafweer en houwitsers, maar ook met medische teams, hoofdkwartieren voor brigades en bataljons”, aldus luitenant-generaal Marlow.