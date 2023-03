De rechtbank Amsterdam heropent het onderzoek in de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes. De rechtbank doet vrijdag geen uitspraak in de zaak over de mishandeling van zijn neef, maakte de rechtbank woensdag bekend. Tijdens de zitting zal de rechtbank een verdere toelichting geven.

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twee jaar geëist tegen de 31-jarige profvoetballer. Hij zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken.