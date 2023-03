Amnesty: ‘Systematische marteling en verkrachting van kinderen door Iraanse veiligheidsdiensten

'Kinderen vanaf 12 jaar worden seksueel misbruikt en krijgen zweepslagen en elektrische schokken, omdat ze meededen aan protesten tegen de Iraanse regering. Zowel jongens als meisjes zijn de afgelopen maanden stelselmatig gefolterd, zegt Amnesty International.

De mensenrechtenorganisatie baseert zich op verklaringen van kinderen, ouders, advocaten en volwassen oud-gedetineerden. De Iraanse veiligheidsdiensten maakten volgens hen in de gevangenis geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen. De martelingen zijn met geen pen te beschrijven en zijn volgens Amnesty onderdeel van een gerichte strategie om kinderen en jongeren af te schrikken om aan de protesten deel te nemen.

“Iraanse staatsagenten hebben kinderen weggerukt bij hun familie en hen onderworpen aan onvoorstelbare wreedheden”, vertelt Amnesty-directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika Diana Eltahawy op de website. “Het is afschuwelijk dat ambtenaren op zo'n criminele manier hun macht hebben uitgeoefend over kwetsbare en bange kinderen, hen en hun families hevige pijn en angst hebben toegebracht en ernstige fysieke en mentale littekens hebben achtergelaten.

”Er is onder de huidige regering weinig kans dat de daders worden vervolgd in Iran. Daarom roept Amnesty de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen. Sommige misdrijven zijn zo ernstig dat zij niet onbestraft mogen blijven." De mensenrechtenorganisatie roept daarom op om het internationaal strafrecht in te zetten op basis van het universaliteitsbeginsel.