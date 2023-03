BBB in zeker dertien waterschappen de grootste partij

De BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt ook bij de waterschapsverkiezingen de grote winnaar te zijn en wordt in ieder geval in dertien waterschappen de grootste partij. Dat meldt de Unie van Waterschappen bij de bekendmaking van het voorlopige opkomstcijfer voor de waterschapsverkiezingen.

De voorlopige opkomst is 53,7 procent. Dat is hoger dan de opkomst van 51,3 procent bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2019. Het opkomstcijfer ligt waarschijnlijk iets lager dan dat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Er worden op dit moment nog stemmen geteld in Amsterdam en Nijmegen.

De stemhulp MijnStem.nl voor de waterschapsverkiezingen werd 2,7 miljoen keer ingevuld, tegen 1,9 miljoen keer in 2019.