Politie is klaar met uitfans in betaald voetbal

De politie is ieder weekend veel personeel kwijt om gevechten te voorkomen tussen voetbalsupporters. Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) in het AD: ,,Nu het einde van het seizoen nadert, merk je dat de spanning toeneemt en niet alle supporters hun emoties de baas zijn. Er hoeft nog maar een paar keer wat te gebeuren, en dan kun je niet anders dan structureel geen uitsupporters toelaten.''

Volgens Struijs kan de politie het niet langer aan. ,,Het waren tropenjaren met corona, het korps is nog steeds niet op sterkte. We zijn nog steeds heel veel mankracht kwijt aan demonstraties, en het festivalseizoen komt eraan. We moeten keuzes maken.''

Een bron binnen de politieleiding zegt tegen het AD: ,We hebben het heel lang geprobeerd, er gaat ontzettend veel capaciteit naar supportersbegeleiding. Maar het heeft onvoldoende effect. Voor de politie is het een keer klaar.''