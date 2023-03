Politie VS zet zich schrap vanwege mogelijke arrestatie Trump

De politie in New York zet zich schrap vanwege de mogelijke arrestatie van oud-president Donald Trump. Trump zei te verwachten dat hij dinsdag gearresteerd wordt en hij riep zijn aanhangers daarom op te protesteren. Bronnen vertellen aan CNN dat de politie ook in andere steden, zoals in Washington bij het Capitool, extra alert is.

In New York, waar Trump mogelijk kan worden aangeklaagd, werden maandag uit vrees voor betogers al dranghekken en versperringen geplaatst buiten de rechtbank. Een bron bij de politie zei tegen CBS News dat het voltallige New Yorkse politiekorps dinsdag paraat moet staan.

Het Witte Huis heeft opgeroepen om eventuele protesten vreedzaam te laten verlopen.

Een mogelijke aanklacht tegen Trump draait vermoedelijk om een onderzoek dat zich richt op een betaling van 130.000 dollar aan pornoster Stormy Daniels, van wie de echte naam Stephanie Clifford is. Die betaling werd enkele weken voor de presidentsverkiezingen van 2016 gedaan, naar verluidt om te voorkomen dat zij naar buiten zou treden over een affaire die ze jaren eerder met Trump zou hebben gehad. Trump zelf ontkent dat.