Paternotte: stikstofstandpunt D66 verandert niet na verkiezingen

Ondanks de ruime zege van de BoerBurgerBeweging (BBB) ziet fractieleider Jan Paternotte van D66 geen ruimte om van standpunt te veranderen waar het op stikstof aankomt. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas zei eerder dat de coalitiepartij op dit vlak zal "moeten buigen of moeten barsten". Paternotte staat open voor een kop koffie. "Maar met dit soort termen kan ik niet zoveel", zegt hij bij aanvang van het fractieoverleg.

"Mensen in Nederland zien dat we er heel veel over praten", zegt Paternotte over het stikstofdossier. "Ik denk dat we het beste de problemen kunnen oplossen." Daar hoort wat hem betreft bij dat het kabinet vasthoudt aan de deadline van 2030 om de stikstofuitstoot te halveren. De fractieleider verwijst daarvoor ook naar het coalitieakkoord en het advies van Remkes.

"We vinden niet een week na de verkiezingen ineens iets anders dan een week voor de verkiezingen." Hij wil vasthouden aan de beloftes die hij heeft gedaan aan zijn kiezers en zegt niet van mening te veranderen "omdat andere mensen op BBB hebben gestemd".