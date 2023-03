Overgrote meerderheid transgenders veel gelukkiger na transitie

Een grote meerderheid van de transgenders stelt na transitie tevredener te zijn met hun leven, blijkt uit de grootste studie tot nu toe naar het onderwerp.

De onderzoekers vroegen meer dan vijfhonderd Amerikaanse transgenders om vragen te beantwoorden over hun jeugd, hun familie en andere ervaringen in hun leven.

Veel tevredener

Daaruit bleek dat de meerderheid gelukkiger is na hun geslachtsverandering. Maar liefst 78 procent van de respondenten gaf aan dat ze tevredener zijn met hun leven nu ze een ander geslacht hebben dan dat waar ze mee geboren zijn, schrijft The Washington Post die samen met onderzoeksbureau KKF het onderzoek uitvoerde. Meer dan vier op de tien transgenders gaven zelfs aan 'veel tevredener' te zijn.

Discriminatie

Over het algemeen waren trans volwassenen wel minder gelukkig dan de rest van de bevolking maar dat komt volgens veel respondenten doordat ze last hebben van discriminatie.

"Je ben altijd bang voor wat er gebeurt als je iemand vertelt dat je transgender bent, zeker tegenwoordig", legt deelnemer Tim McCoy uit aan de krant. "Dat heeft zeker invloed op iemands kwaliteit van leven. Het is een constante stress."

Transgenders hebben veel last van intimidatie en discriminatie, ook op het werk of bijvoorbeeld in de zorg. Ongeveer een kwart van de respondenten zegt fysiek te zijn aangevallen vanwege hun genderidentiteit, genderexpressie of seksuele oriëntatie. Zes op de tien kregen al te maken met verbale agressie.

Geen fijne jeugd

Volgens een recente studie van UCLA identificeren naar schatting 1,6 miljoen Amerikanen van 13 jaar en ouder zich als transgender. Een kleine twee derde van de ondervraagden in de enquête noemt zichzelf non-binair, een derde is trans man of vrouw.

De meerderheid kwam daar al achter toen ze jonger dan 18 jaar waren. Een kleine derde begreep dit al op 10-jarige leeftijd. Bijna de helft van de trans volwassenen zegt geen gelukkige jeugd te hebben gehad, terwijl dat bij de rest van de bevolking ongeveer een op vijf is. Ze konden vaak niet terecht bij hun ouders en voelden zich niet prettig op school.