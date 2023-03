Venetië zoekt ‘idioot’ die van gebouw in kanaal sprong

De Italiaanse autoriteiten zijn op zoek naar een man die donderdag in Venetië van een drie verdiepingen hoog gebouw in een kanaal is gesprongen, meldt CNN. Burgemeester Luigi Brugnaro van de stad noemt hem een "idioot" en zegt op Twitter de man "een certificaat van domheid en veel schoppen" te willen geven voor de daad die viraal is gegaan op sociale media.

Brugnaro zette de opnames van de duik op zijn Twitteraccount en zei dat de dader en zijn handlanger, die de duik vastlegde, zullen worden gearresteerd. Op de beelden is te zien hoe de man in zijn boxershort van het dak van een gebouw springt en op zijn buik in een kanaal terechtkomt.

De burgemeester is woedend over de stunt. "Hij riskeerde zijn leven met die sprong, maar hij is ook een delinquent. Ze begrijpen niet welk gevaar ze creëren in deze stad. Wat als er beneden een boot zou zijn gepasseerd?" Volgens Brugnaro doen mensen domme dingen op sociale media, puur voor de likes.

Afgelopen jaar werden volgens CNN meer dan veertig toeristen aangehouden omdat ze (soms naakt) in de kanalen van Venetië zwommen. Een man werd gearresteerd omdat hij op een van waterwegen in de wereldberoemde Italiaanse stad aan het surfen was.