Verongelukte Porsches lid van ‘reisorganisatie voor supercars’

Gisteren kwamen vier Nederlanders om het leven die reden in drie verschillende Porsches. Ze kwamen om op de Duitse Autobahn, vlak over de grens. De oorzaak: de reden harder dan verantwoord was bij het slechte weer.

De auto's waren op weg bij een toertocht van 9Miles, een organisatie uit Purmerend die ritten uitzet voor mensen met sportieve auto’s: ’Een reisorganisatie voor supercars’, zoals 9Miles zichzelf omschrijft op de website.

In de regen verloor een 42-jarige man uit Voorhout de controle over zijn zilvergrijze Porsche. Samen met zijn 37-jarige bijrijdster belandde hij tegen de vangrail. Een 39-jarige man uit Nieuwegein stopte zijn lichtblauwe Porsche GT4 en hielp het duo, op de vluchtstrook.

Een 56-jarige man uit Waterland verloor ook de controle over zijn wagen en ramde de wachtende mensen.