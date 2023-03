Patiënt probeert arts-assistente met stethoscoop te wurgen

Op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis van Enschede heeft een vrouwelijke patiënt geprobeerd een arts-assistente met haar eigen stethoscoop te wurgen. Er is aangifte gedaan en het ziekenhuis bezint zich op maatregelen om het werk veiliger te maken, bijvoorbeeld met kamers die ‘hufterproof’ zijn, schrijft Tubantia.



Bestuursvoorzitter Jan den Boon zegt dat de aanval van de patiënte vanuit het niets kwam. Hij mag er niet alles over zeggen, maar vertelt dat de vrouw geen psychiatrisch dossier had en niet bekend was als iemand die middelen gebruikte. Wel was duidelijk dat ze in psychische nood verkeerde.