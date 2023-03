Wat we kunnen leren van de Finnen, de gelukkigste mensen ter wereld

De Finnen zijn het gelukkigste volk ter wereld, best bijzonder gezien hun koude, donkere klimaat. Wat maakt dat ze nog vrolijker in het leven staan dan de Nederlanders, toch het vijfde gelukkigste volk ter wereld?

Het antwoord bestaat uit drie woorden: gelijkwaardigheid, onderwijs en natuur, zegt vicevoorzitter van de Vereniging Nederland Finland, Anna Schoemakers, die opgroeide in het land. "In Finland krijg je van je ouders, en van de hele maatschappij mee, dat iedereen ertoe doet", zegt ze tegen Editie NL. "Of je nou man of vrouw bent of je anders identificeert, iedereen wordt gewaardeerd en iedereen werkt. En dat wordt ook mogelijk gemaakt door de overheid want de kinderopvang is super goed."

Verder zijn kinderen volgens haar 'lang kind'. "Spelen is heel belangrijk. Daarna ga je naar school om te leren. Het schoolsysteem is er erg goed. Kinderen blijven in de middag over en eten gezamenlijk een warme maaltijd op school."

Het derde element is de natuur. "Kinderen spelen veel in de natuur en bijna iedereen heeft een zomerhuisje in het bos. Dat klinkt heel decadent maar het zijn vaak zelf getimmerde huisjes. Finnen gaan ook bijna nooit naar het buitenland op vakantie. Ze blijven in de zomer lekker in het bos, bij een meertje in de natuur."