Agent rijdt student aan met 110 km/u in de bebouwde kom zonder sirene of zwaailicht: ‘Snel rijden hoort erbij’

Het Openbaar Ministerie klaagt een agent (28) uit Beilen aan die in februari 2022 veel te hard reed binnen de bebouwde kom van Groningen en hierbij een student aanreed. “Het is een wonder dat ik hier nog zit”, vertelt het slachtoffer in de rechtbank.

De jongen raakte zwaargewond bij het ongeluk; hij is blijvend verlamd geraakt aan zijn rechterarm. Keepen, kickboksen of zijn vriendin omhelzen zit er niet meer in. Door de botsing met de politiewagen kwam hij honderd meter verderop op straat terecht.

De agent reed 110 km/u binnen de bebouwde kom zonder sirene en zwaailicht, terwijl 50 km/u is toegestaan. Volgens de richtlijn van de politie mogen agenten de maximaal toegestane snelheid niet met meer dan 40 km/u overschrijden (met of zonder waarschuwingssignalen), tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Volgens de agent kreeg hij een dringende oproep van een collega in problemen en gaf hij daarom extra gas. Het noodlottige ongeval valt volgens hem in de categorie 'goed gedaan, maar niet goed gegaan'. “Dit is dagelijks werk. Het gebeurt met regelmaat dat we met meer dan 40 kilometer te hard naar een situatie rijden zonder zwaailicht en sirene. Snel rijden hoort erbij”, zegt de Beilenaar.

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. De rechtbank doet op 7 april uitspraak.