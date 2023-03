Britten komen toch gewoon naar Amsterdam: “Bizar om je zo tegen één bevolkingsgroep te richten”

De stad Amsterdam is een omstreden campagne begonnen, gericht tegen dronken Britten. Blijf weg, is de harde boodschap. Het is nogal discriminerend om je als overheid zo specifiek tegen één bevolkingsgroep te keren. Gelukkig nemen de Britten het niet al te serieus.

In het campagnefilmpje wordt gedreigd met hoge boetes en zelfs een strafblad voor de Britten die zich durven te misdragen. Het klinkt nogal truttig, maar het is in de hoofdstad vrij normaal om heel lelijk te doen over toeristen, waarna de Amsterdammers zelf in een Ryanair-vliegtuig naar Barcelona stappen om daar los te gaan.

De Britten zelf stellen zich heel redelijk op, blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. "Het is nogal specifiek gericht tegen één nationaliteit. Maar aan de andere kant begrijp ik het", reageert iemand. "Ik ben in Amsterdam geweest. Ik zag wat van het gedrag dat zich hier afspeelt, maar dat gebeurt ook in Londen. Loop eens rond in Soho op een zaterdagavond. En dat zijn niet alleen Engelsen, maar ook toeristen vanuit de hele wereld."

Een ander geeft toe waarom hij naar Amsterdam gaat: "Om wiet te roken, eerlijk gezegd", klinkt het besmuikt. "Ja daarom wil ik ernaar toe." Weer een andere Brit wijst erop dat de meeste steden "geld uitgeven om mensen naar hun stad te trekken, niet om ze tegen te houden dus ik vind het nogal bizar."

Maar komen doen ze toch, daar verandert een filmpje van de stad Amsterdam niets aan.