Belastingdienst wilde duizenden ten onrechte huurverlaging geven

De Belastingdienst wilde duizenden bewoners van sociale huurwoningen ten onrechte een huurverlaging geven. Woningcorporaties wezen de fiscus hierop, waarna de fout kon worden hersteld. Dat bevestigt een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Wonen na berichtgeving door NRC.

"In eerste instantie heeft de Belastingdienst een groep van circa 11.000 huurders ten onrechte gemarkeerd waardoor ze in aanmerking zouden komen voor huurverlaging. Deze fout is tijdig hersteld door de Belastingdienst", laat de woordvoerster weten. Corporaties hadden de huurverlaging nog niet verwerkt.

De huurders waren door de fiscus onterecht aangemerkt als huishoudens met een laag inkomen. Het kabinet verlaagt de huren van deze huishoudens om ze te compenseren voor de hoge energielasten en de hoge inflatie. De Belastingdienst onderzoekt nog hoe de fout kon ontstaan, aldus de NRC.