Trump gaat zichzelf dinsdag aangeven zegt advocaat

Volgens een van zijn advocaten zal voormalig president Donald Trump zichzelf dinsdag aangeven voor voorgeleiding in verband met de aanklacht tegen hem in een rechtbank in Manhattan. Dit schrijft The New York Times. Volgens The New York Times is de logistiek van het afleveren van Trump bij het gerechtsgebouw complex en zullen er naar verwachting afspraken worden gemaakt tussen zijn juridische team, de geheime dienst en de New Yorkse wetshandhaving. De krant meldt ook dat er in New York al de hele week voorbereidingen getroffen worden voor veiligheidsmaatregelen. Zo zijn metalen versperringen rond Trump Tower en het gerechtsgebouw geplaatst. In de binnenstad zijn patrouilles van agenten zichtbaar en de politie bereidt zich voor op protesten. De aanklacht van een grand jury die onderzoek doet naar het betalen van zwijggeld aan een porno-actrice, bevat 30 overtredingen met betrekking tot bedrijfsfraude, meldde CNN donderdag.