Tata Steel veroordeelt uitspraken personeel over klimaatactivisten

De directie en de centrale ondernemingsraad van Tata Steel zeggen "met afschuw" kennis te hebben genomen van uitspraken die medewerkers hebben gedaan in WhatsApp- en Facebookgroepen over een demonstratie die maandag wordt gehouden door klimaatactivisten bij de fabriek in IJmuiden.

"De taal die wij hebben gelezen en gehoord is volstrekt onacceptabel, kwetsend en keuren wij ten sterkste af. Wij willen zo snel mogelijk alle feiten boven water hebben en met de betrokkenen een stevig gesprek voeren. Op basis daarvan zullen wij bekijken welke maatregelen genomen moeten worden", aldus Hans van den Berg, topman van Tata Steel Nederland, in een verklaring.

Het Noordhollands Dagblad meldde zaterdag in het bezit te zijn van screenshots van conversaties in een WhatsAppgroep van een deel-ondernemingsraad van Tata. Daarin doen de werknemers ferme uitspraken over de aan Extinction Rebellion verwante actiegroep Kappen met Kolen. Tientallen leden van die groep willen maandag een 'die-in' houden bij de toegangspoort van Tata door als 'lijken' op de grond te gaan liggen.

Vicevoorzitter Gerrit Idema van de centrale ondernemingsraad zegt volgens de krant: "Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken." Een ander lid van de ondernemingsraad voeg toe: "Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint." Een ander or-lid schrijft: "Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen", met toevoeging van smiley's en een plaatje van een lijkkist.