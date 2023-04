De botsing van 2 treinen en een kraan, dit is wat we weten

Twee treinen, een goederentrein en een dubbeldekker van NS kwamen in botsing met een zogeheten krol, een kraan op wielen die wordt gebruikt bij werkzaamheden aan het spoor. De locomotief van de goederentrein raakte flink beschadigd, de NS-trein met daarin zo’n vijftig reizigers ontspoorde.

Op het moment van het ongeluk waren geplande onderhoudswerkzaamheden gaande op het traject. Volgens een ProRail-woordvoerder waren het „standaardwerkzaamheden”, zoals het controleren van de rails, bielzen en bovenleidingen. Twee van de vier sporen waren om die reden afgesloten voor treinverkeer, dat over de twee andere sporen werd geleid. De werkzaamheden bevonden zich in de afrondende fase.

De spoorkraan bevond zich op een spoor waarop niet gereden werd, zegt ProRail. Toch kwamen de treinen ermee in botsing. Welke van de twee treinen de kraan als eerste raakte, kon ProRail-topman John Foppen tijdens een ingelaste persconferentie niet zeggen. Ook is niet duidelijk of op het moment van de aanrijding problemen waren met de kraan. ,,Er waren onderhoudswerkzaamheden op de sporen die niet in gebruik zijn, maar we snappen nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben nog nooit zo’n ongeluk gezien.”

Drie zwaargewonde slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten dinsdagochtend liggen nog op de intensive care. Hun situatie is "zeer ernstig maar stabiel", meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)