Man schiet met luchtbuks op legerhelikopter: ‘Er kwam wel 20 man, ik werd tegen de muur gezet’

Gijsbert uit het Gelderse Uddel is verbijsterd door wat afgelopen week is gebeurd. Hij schoot met zijn luchtbuks op een laag overvliegende Apache-legerhelicopter en werd niet lang daarna thuis overmeesterd door een compleet arrestatieteam en meegenomen naar het bureau.

De man klaagt al jaren in woord en gebaar over de legeroefeningen, maar defensie negeert zijn brieven. “Ik heb nooit schade willen aanbrengen; ik wil gehoord worden. Ik klaag al jaren over het laagvliegen en echt niet omdat ik vind dat ze moeten stoppen met oefenen. Maar ik zou zo graag willen dat ze een klein stukje verderop vliegen en niet meer over mijn herten. Die zijn nu drachtig en het is al meerdere keren gebeurd dat ze zichzelf verwonden doordat ze in paniek in het gaas belanden”, legt hij uit aan Omroep Gelderland.

Pief paf poef

Hij is bang dat zijn dieren ernstig verwond raken of doodgaan. “Dat is de reden dat ik een mail gestuurd heb waarin ik al dreigde mijn luchtbuks te pakken. Toen daar weer niet op gereageerd werd, heb ik mijn buks klaargezet. Niet met munitie erin maar met CO2-patronen, een soort lachgas. Toen ze donderdag weer laag overvlogen heb ik mijn buks gericht en drie keer geschoten met lucht en heel hard beng, beng, beng geroepen.”

“Ik wist dat het niet goed was wat ik deed. Maar wat er toen gebeurde, had ik nooit verwacht. Er kwam wel twintig man, ik werd tegen de muur gezet en het hele huis werd doorzocht en overhoop gehaald.” Gijsbert werd opgepakt, vastgezet en verhoord. “Toen ze mij uiteindelijk een foto lieten zien van een Apache-helikopter met tientallen butsen erin, snapte ik waarom ze mij met zo'n groot vertoon oppakten. Maar er moet iemand anders met munitie op die heli geschoten hebben, want dit heb ik echt niet veroorzaakt”, aldus de Veluwenaar.

“Er is een bedreiging geweest, dan komt er onderzoek. We willen graag weten wat mensen gezien hebben en de schade wordt onderzocht. Onderzoek moet uitwijzen met wat voor wapen en met welke munitie geschoten is. Dat gaat nog wel even duren”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.