Advocaat: Trump is gefrustreerd en verdrietig na aanklacht

De advocaat van Donald Trump zegt dat de oud-president "gefrustreerd en verdrietig" is over de beschuldigingen aan zijn adres. Toch was de aanklacht "exact wat hij verwacht had". "Ik was verbaasd dat er geen feiten in stonden", zei de advocaat na afloop tegen Amerikaanse media. Trump werd gearresteerd in de rechtbank van New York en kreeg daar voor het eerst de aanklacht te horen. De advocaat zegt dat Trump en zijn team "hard zullen vechten" en dat hij gemotiveerd is om zich te verweren tegen de beschuldigingen. Trump is na de voorgeleiding direct naar het vliegveld vertrokken. Hij vliegt terug naar Florida, waar hij later op de avond een toespraak zal houden.