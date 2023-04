Juristen: duizenden rechtszaken verwacht energietoeslag studenten

Het juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted staat rond de 2500 studenten bij die energietoeslag hebben aangevraagd bij hun gemeente, maar het geld niet krijgen toegekend. Het bureau verwacht dat het komende maanden in de meeste van die gevallen tot een rechtszaak zal komen, zegt Jaap Kotteman van de organisatie na berichtgeving in de Volkskrant.

De eenmalige energietoeslag van 1300 euro is een landelijke regeling, die in 2022 in het leven werd geroepen voor mensen met een laag inkomen, vanwege de oplopende prijzen voor energie. Studenten kunnen in de meeste gemeenten geen gebruik maken van die regeling. Zij kunnen wel proberen via de individuele bijzondere bijstand een toeslag te krijgen, maar daar zitten strikte voorwaarden aan.

Studenten in een aantal steden vochten de uitsluiting al succesvol aan. Zo oordeelde de rechter in Amsterdam onlangs dat de gemeente daar een student ten onrechte uitsloot van de toeslag. De gemeente Amsterdam stelde dat studenten als groep niet vergelijkbaar zijn met mensen die moeten rondkomen van een minimumloon en dus in aanmerking komen voor de toeslag. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Inmiddels bekijkt de gemeente aanvragen van studenten opnieuw, maar daarbij worden nog steeds een aantal criteria gehanteerd.

Energiecontract

Zo moet de student een eigen energiecontract hebben. Volgens Kotteman van Legal Advice Wanted geldt dat voor niet-studenten die de toeslag aanvroegen in principe niet. "Zij moeten alleen kunnen aantonen dat ze energiekosten hebben." Dit kan verschil maken, bijvoorbeeld voor wie inclusief huurt. Dan zitten de kosten voor energie inbegrepen bij de huur en heb je dus geen eigen energiecontract. De stijging van de energieprijzen kunnen evengoed zijn doorberekend door de verhuurder, maar in zo'n geval krijgt een student dus geen toeslag. In Amsterdam wil Legal Advice Wanted ook zulke afwijzingen van de toeslag aanvechten.

Na de uitspraak van de rechter in Amsterdam meldden honderden studenten zich aan voor hulp van Legal Advice Wanted, zo liet het bureau eerder al weten. De organisatie staat komende tijd ook studenten bij in onder meer Den Haag, Leiden, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Delft, Amstelveen en Diemen.