In het Russische ministerie van Defensie in het centrum van Moskou is brand uitgebroken, meldt persbureau TASS op gezag van de hulpdiensten. Over de oorzaak en eventuele slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Op beelden die staatsmedia deelden, is een kleine rookpluim te zien die opstijgt vanuit het defensiehoofdkwartier aan de Znamenka-straat, niet ver van het Kremlin.