Ouders moeten hun kinderen niet zo snel naar psycholoog sturen: “Geef ze ruimte om te vallen”

Een kind hoeft maar een beetje af te wijken van het gemiddelde of het wordt naar de psycholoog gestuurd. Dat kan wel een tandje minder, vindt staatssecretaris voor Volksgezondheid Maarten van Ooijen (ChristenUnie) in het AD.

"We denken met zijn allen: als het niet goed gaat met onze kinderen, lost een professionele hulpverlener dat wel op", vervolgt Van Ooijen (32). "Maar dat kan helemaal niet altijd. We kunnen eenzaamheid niet verdrijven door onze kinderen op een cursus sociale vaardigheden te sturen, wat nu regelmatig gebeurt. Het leidt tot teleurstellingen. En het legt ook nog eens impliciet het probleem bij het kind: er is iets mis met jou.’’

Van Ooijen somt drie zorgwekkende trends op die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid signaleerde met betrek tot de jeugd. "Veel gezinnen kampen met opvoedingsproblemen mede door het hoge aantal scheidingen. Daarnaast problematiseren we te snel. We moeten vaker accepteren dat opgroeien niet zonder tegenslag kan. Je kunt niet leren lopen zonder te vallen. En we moeten onze kinderen af en toe ook de ruimte geven om te vallen.’’

Te veel druk

Ook vindt hij dat de er veel druk op kinderen ligt. "Al op de basisschool krijgen onze kinderen te horen dat ze eruit moeten halen wat erin zit. Het resultaat van die manier van denken is dat de lat voor hen altijd hoger wordt gelegd. En dan zien ze op hun telefoontje ook nog eens dat het met anderen zogenaamd allemaal geweldig gaat, wat natuurlijk niet zo is.’’

Van Ooijen denkt verder dat stress en eenzaamheid beter kunnen worden opgelost door kinderen meer met elkaar te laten omgaan in plaats van ze direct naar een hulpverlener te sturen. "25 jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, nu is dat in sommige steden al 1 op de 6. Er is iets in onze samenleving geslopen, waar we het echt met elkaar over moeten hebben.’’

Ook omdat kinderen met échte psychische problemen, zoals anorexia of zelfmoordneigingen, nu op lange wachtlijsten belanden.