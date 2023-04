Aanslag Tel Aviv treft toeristen

Buitenlandse toeristen zijn het slachtoffer geworden van een vermoedelijke Palestijnse aanslag in de Israëlische stad Tel Aviv. Een Italiaan werd doodgeschoten op de boulevard. Meerdere Italianen en Britten raakten gewond doordat ze werden beschoten of geramd door een auto, die uiteindelijk over de kop sloeg. De dader kon worden uitgeschakeld, melden Israëlische media. Eerder op de dag waren in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever twee Britse zussen doodgeschoten die al jaren in Israël woonden. De spanningen in de regio zijn snel opgelopen na internationaal bekritiseerde Israëlische invallen in de al-Aqsa-moskee op de ook voor Joden belangrijke Tempelberg in Jeruzalem. Een woordvoerder van de radicale Hamas-beweging zei dat de aanslagen een voorbeeld zijn van het "vermogen van het verzet" van jonge mensen die bereid zijn de "bezetters schade toe te brengen". Volgens hem zijn de aanslagen een reactie op de conflicten op de Tempelberg.