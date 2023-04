Grote brand in Hamburg, rookwolken ‘extreem gevaarlijk’

Rookwolken verspreiden zich zondagochtend over het centrum van de Duitse havenstad Hamburg, na een brand in twee warenhuizen in het oosten van de stad. "De binnenstad van Hamburg is volledig verduisterd", aldus een woordvoerder van de Hamburgse brandweer. De brandweer noemt de rook "extreem gevaarlijk". Mogelijk zitten er chemicaliën in. Het is nog onduidelijk hoe de brand in het district Rothenburgsort kon ontstaan. Ongeveer 140 personen werden geëvacueerd. Bewoners worden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden en zich te beschermen tegen de rook in een groot gebied in het noordoosten van Hamburg.