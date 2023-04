Italië verdwijnt

Er zijn steeds minder Italianen en dat komt doordat Italianen, die bekend staan als kindervrienden, steeds minder kinderen krijgen.

Het aantal geboorten viel voor het eerst sinds het begin van de registratie onder de drempel van 400.000 en bedraagt ​​nu bijna 393.000 in 2022. Met 1,2 kinderen per vrouw, loopt Italië ver achter in een internationale vergelijking. De gemiddelde leeftijd van Italianen is nu 46,6 jaar en de trend zet door. Het aantal mensen boven de 100 jaar is in 20 jaar tijd verdrievoudigd.

Albanië: 1,54

België: 1,52

Bulgarije: 1,48

Cyprus: 1,32

Denemarken: 1,73

Duitsland: 1,46

Estland: 1,48

Finland: 1,39

Frankrijk: 1,86

Griekenland: 1,28

Hongarije: 1,44

Ierland: 1,68

Italië: 1,24

Kroatië: 1,38

Letland: 1,55

Litouwen: 1,57

Luxemburg: 1,5

Malta: 1,39

Nederland: 1,59

Noorwegen: 1,56

Oostenrijk: 1,44

Polen: 1,42

Portugal: 1,27

Roemenië: 1,32

Slovenië: 1,58

Slowakije: 1,26

Spanje: 1,19

Tsjechië: 1,49

Verenigd Koninkrijk: 1,65

Zweden: 1,76

Zwitserland: 1,48

Zeven pasgeborenen, maar meer dan twaalf doden per duizend inwoners - dat is op termijn dodelijk voor dynamiek, groei en welvaart. De totale bevolking is allang onder de 60 miljoen gezakt en nu zelfs onder de 59 miljoen: 58,85 miljoen mensen. Als de trend doorzet, kan Italië tegen 2060 krimpen tot 36,9 miljoen.