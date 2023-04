Ouders van baby in container ook verdacht van moord andere baby

De ouders van de baby die in februari 2021 in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden hebben volgens het Openbaar Ministerie in het verleden een baby gedood. „Ze worden verdacht van een poging tot moord op het aangetroffen meisje en een voltooide moord op een baby eerder in de tijd”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het Parool kwam als eerste met dat nieuws.

Op 21 februari 2021 hoorde een buurtbewoonster tijdens het weggooien van enkele vuilniszakken gehuil van een jong kind in een vuilcontainer

De brandweer wist uiteindelijk een dichtgeknoopte gele Jumbo-boodschappentas naar boven te halen met daarin een zwaar onderkoelde baby.

Het OM denkt dat het stel zich al eerder ontdeden van een baby en dat deze is gestorven. Omdat beide ouders minderjarig waren toen de feiten plaatsvonden waarvan ze worden verdacht, zal hun strafzaak achter gesloten deuren plaatsvinden.