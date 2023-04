18.000 koeien verbrand op Amerikaanse boerderij

Op 12 april 2023, heeft een grote brand op een melkveehouderij in Dimmitt, Texas, geleid tot de dood van 18.000 koeien. De meeste omgekomen dieren – een mix van Holstein- en Jersey-koeien – bevonden zich in een groot hok voordat ze werden gemolken

De brand begon in de vroege ochtenduren en breidde zich snel uit door de droge omstandigheden en de aanwezigheid van hooi en stro. Brandweerlieden werkten de hele dag om de vlammen onder controle te krijgen en te voorkomen dat ze zich verspreidden naar nabijgelegen gebouwen en woningen. Het duurde meer dan 12 uur voordat de brand volledig was geblust.

Het verlies van zoveel dierenleven roept vragen op over de veiligheids- en preventiemethoden in de Amerikaanse landbouwsector. Ook in de VS gebruiken boeren grote aantallen koeien om hun winst te maximaliseren, maar het is belangrijk dat deze dieren worden verzorgd in veilige en goed onderhouden omgevingen. Het is mogelijk dat deze tragedie kan leiden tot een nadere evaluatie van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor de landbouwindustrie.