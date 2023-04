China verzekert Duitsland: geen wapenleveringen aan Rusland

China levert geen wapens aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne en zal dat ook niet doen, zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang na een gesprek met zijn Duitse collega Annalena Baerbock. De Duitse minister drong tijdens haar bezoek aan China bij de regering aan om druk uit te oefenen op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. In een gemeenschappelijke persconferentie zei Baerbock zich af te vragen "waarom het Chinese standpunt nog geen oproep aan agressor Rusland bevat om de oorlog te stoppen." Het recente bezoek van president Xi Jinping aan Moskou toonde volgens Baerbock "dat geen enkel ander land meer invloed op Rusland heeft dan China". Qin Gang zegt dat China zich richt op het bevorderen van verzoening en vredesonderhandelingen. Beijing heeft de Russische invasie nooit veroordeeld. Baerbock was ook resoluut over de situatie rondom Taiwan. Ze waarschuwde China voor het gebruik van militair geweld. "Een eenzijdige, gewelddadige verandering van de status quo zou voor ons Europeanen onaanvaardbaar zijn", zei Baerbock. Volgens de minister volgt Duitsland de spanningen rondom Taiwan met grote bezorgdheid. Het bezoek van Baerbock komt een week nadat de Franse president Emmanuel Macron en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in China waren. Ook zij vroegen Beijing een grotere rol te spelen om de oorlog in Oekraïne tot een einde te brengen.