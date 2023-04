De waakhond voor normen van het Britse parlement is een onderzoek begonnen naar premier Rishi Sunak. De conservatieve regeringsleider heeft mogelijk iets niet gemeld wat hij wel had moeten aangeven, melden Britse media.

De zaak tegen Sunak staat in een lijst met lopende onderzoeken, die maandag op de website van de waakhond is geplaatst. Volgens een woordvoerder van de premier gaat het om de belangen van de echtgenote van Sunak in een kinderopvangbedrijf.