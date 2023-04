Boer (79) opgepakt nadat zijn demente vrouw gewurgd is gevonden: ‘Hij moet ten einde raad zijn geweest’

Een Nederlandse boer (79) die al decennia in het Vlaamse Tielt-Winge woont, is gearresteerd nadat maandagavond zijn dementerende vrouw (78) dood is gevonden. Hij ontkent betrokkenheid, maar er is wel een onderzoek gestart. “Als hij het heeft gedaan, moet den Hollander wel echt ten einde raad zijn geweest.”

Het koppel woonde enigszins afgelegen in het dorp in de buurt van Leuven. Omwonenden spraken hen weinig maar spreken van een vriendelijk stel. “Die man hield jarenlang schapen. Voor de verkoop aan particulieren, voor het vlees. Zijn beesten waren steeds goed verzorgd. Een jaar of twee geleden is hij gestopt. Te veel en te zwaar werk”, legt buurman Emile Van de Gaer uit bij HLN.

“Zijn vrouw was dementerende, hij verzorgde haar”, gaat Emiel verder. “Hij liet zich wel eens ontvallen dat de ziekte van zijn vrouw hem héél zwaar viel, maar hij had er het hart niet voor om haar te plaatsen. Wat er zich daar heeft afgespeeld, daar hebben we het raden naar, maar toen ik gisterenavond al die ambulances en politie zag, kon ik dit echt niet vermoeden. Eerder dacht ik dat één van hen onwel was geworden. Maar dit drama? Neen echt, ik kan niets slechts zeggen over deze mensen. Integendeel, het zijn zo’n brave en vriendelijke mensen. Den Hollander moet echt ten einde raad zijn geweest, dat kan niet anders.”