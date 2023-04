Verpleegkundige Ziekenhuis in Assen verdacht van betrokkenheid bij dood patiënten tijdens coronapandemie

Een 30-jarige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is gearresteerd omdat hij betrokken zou zijn bij het overlijden van patiënten tijdens de coronapandemie.

De verdachte uit Noordenveld werkte in die periode als verpleegkundige in het ziekenhuis. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

Hoeveel patiënten door zijn toedoen zijn overleden en wat hij precies heeft gedaan wil het OM nog niet zeggen. De man is maandag gearresteerd.

De persofficier: ,,Het verdere onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Dit vraagt grote zorgvuldigheid. Politie en OM begrijpen dat dit bericht vragen oproept. Vanwege de aan verdachte opgelegde beperkingen kunnen we op dit moment echter niet meer informatie delen. Ook zou dit het onderzoek kunnen schaden.”