71-jarige vrouw uit Amsterdamse Jordaan lokt oplichter (20) in de val

Een 20-jarige Amsterdammer is afgelopen maandag op heterdaad betrapt bij een poging tot het stelen van de bankpas van een 71-jarige vrouw uit de Amsterdamse Jordaan. De vrouw werd eerder op de dag gebeld door een oplichter, die zich voordeed als bankmedewerker.

Ze kreeg aan de telefoon te horen dat zij de volgende dag een nieuwe bankpas opgestuurd zou krijgen, en dat daarom haar oude pas aan de deur opgehaald zou worden door een 'bankmedewerker'. In een tweede telefoongesprek kreeg de vrouw een code, waarmee de aanbeller zich kon legitimeren.

De vrouw geloofde echter geen snars van het verhaal en lichtte de politie in. Ze gaf een uur later een envelop mee aan de oplichter, waarin de bankpas zou zitten. De man nam de envelop aan, liep weg en werd direct aangehouden door agenten in burger die al opgesteld stonden rondom de woning. Het gajes verzette zich, sloeg om zich heen en duwde een agent op de grond. Hij kon echter even later door een collega in de boeien geslagen worden.