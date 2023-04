Legeroefeningen in 1981: ladingen bier, sterke drank, sigaretten, chips en chocola

Even in de ogen wrijven: dit is geen Koot & Bie-tv, maar een echt overzicht van alle sigaretten, bier, sterke drank en junkfood die in 1981 werden ingeladen voor een drieweekse oefening van het Nederlandse leger. “In het weekend moesten de mannen wel een beetje kunnen ontspannen.”

“We hebben 6 á 7000 man deze oefening, er worden in totaal in drie weekenden zo'n 750 fusten bier omgezet”, legt een legerofficier uit in een smeuïg Haags accent. “We zijn hier bij de zoetwaren, er gaan zo'n 10.000 worsten om, gemiddeld zo'n 20.000 zakjes chips. Van Mars, Nuts en dergelijke denk ik ook zo'n 20.000 stuks. Dan hebben we nog blikjes bier, waar we nog 25.000 van omzetten. Dat hebben we op dit moment allemaal bij ons en volgende week is dat allemaal weg.”

Even later komen de flessen Red Label-whiskey in beeld. “Wij hebben zo'n 5000 liter sterke drank bij ons en meer dan 100.000 pakjes sigaretten die bestemd zijn voor de soldaten. Ze krijgen een pakje per dag, voor een hele week krijgt men een slof sigaretten”, aldus de legerleider.

Historicus en veteraan Klaas Meijer post een prachtig filmpje op zijn twitterkanaal en schrijft daarbij: “Wat ging er in 1981 zoal mee tijdens een grote militaire oefening? Niet te geloven!”

Wat ging er in 1981 zoal mee tijdens een grote militaire oefening? Niet te geloven!😂 pic.twitter.com/4laRpjoJEQ — Klaas Meijer (@klaasm67) April 20, 2023

Meijer is woordvoerder van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Op zijn YouTube-kanaal KM Military History staan vele militaire filmpjes uit lang vervlogen tijden.